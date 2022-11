„Prohráli jsme důležitý zápas. Bohužel nás porazil na tuto soutěž hodně nadstandardní hráč, o kterém jsme sice věděli, ale je těžké ho hlídat. A do šancí, do kterých se dostane, se většinou nemýlí, a to rozhodlo,“ uvedl trenér Petr Šafránek.