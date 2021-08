„Bylo to hrozně těžké utkání, protože v Poříčí je atypické hřiště. Malé a úzké, takže se na něm nedalo moc kombinovat a výhoda byla na straně domácích. My však máme v kádru několik zkušených hráčů, kteří si s tím dokázali poradit,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.

„V utkání jsme šli do vedení, bohužel jsme si následně vybrali špatnou chvilku a domácí dvakrát skórovali. První gól jsme dostali po špatné rozehrávce a následném faulu ve vápně z penalty. Pak měl dobrou šanci Michálek, ale jeho slabou střelu k tyči gólman chytil. Z následného protiútoku jsme inkasovali podruhé. Naštěstí se nám povedlo do přestávky skóre otočit. Na 2:2 vyrovnal utěšenou střelou z 28 metrů do šibenice Záhora, a z posledního útoku první půle potrestal faul ve vápně na pronikajícího Kukala z penalty Petrů. Díky tomu jsme po změně stran pokračovali v naší hře, kdy jsme byli aktivní a soupeře napadali, což se projevilo ve hře. Vypracovali jsme si čtyři šance, ale proměnili až tu poslední, kdy se v závěru hlavou prosadil Šourek,“ popsal nejdůležitější okamžiky Radek Kulhánek.

„První poločas nebyl ze strany domácích špatný, ale ve druhé půli se už projevila naše kvalita. Soupeř se téměř k ničemu nedostal,“ dodal spokojený Kulhánek.

Branky: 31. Vaculík z PK, 39. Síkora – 13. Vocel, 42. Záhora, 45. Petrů z PK, 85. Šourek. Poločas: 2:3.

Velim: Drápela – Nejedlý, Petrů, Šourek, Kosina – Záhora – Dudek (88. Němec), Michálek, Martikán – Vocel (81. Náděje), Kukal (70. Kmoch).