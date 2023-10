Takový zápas potřebovali. Fotbalisté Peček v dalším kole I. B třídy skupiny C rozstříleli na domácím hřišti Paběnice vysoko 8:1.

„Máme za sebou zápas, který jsme si s našimi fanoušky střelecky užili,“ potěšilo trenéra Zdeňka Buřiče.

„V utkání jsme šli doslova od první minuty za vítězstvím, správné nasazení, týmový výkon podpořený některými mimořádně zdařilými individuálními výkony pak přinesl nezvykle vysoké vítězství. To proti tomuto soupeři asi nikdo nečekal, ale především dosud nejlépe odehraná první půle v této sezoně toho byla základem. Konečně nezůstalo jen u slov v kabině, naši hráči správně ve všech řadách sešlápli plyn a ukázali potřebné sebevědomí. V tom vynikl především Jakub Zajíc, který protihráče přiváděl občas k šílenství, protože snad do čeho ten kluk kopl, to mu vyšlo. A protože rostla jeho chuť, podařilo se mu vstřelit čtyři krásné branky. Kubovi tenhle osobní úspěch nesmírně přeju, mezi mladými patří k poctivým a inteligentním hráčům, zaslouží si maximální ocenění,“ podotkl Buřič.

„Samozřejmě ale, že konečný výsledek nebyl jen o jednom hráči, za pracovitost zaslouží pochvalu všichni, včetně kluků z lavičky. A jak bývám často kritický k naší defenzívě, viděl jsem tentokrát daleko lepší organizaci obrany. Nepouštěli jsme soupeře do šancí, vyvarovali se zbytečných faulů kolem vápna, hráli zodpovědně. Možná až na některou střelu z dálky nebo blokovanou dorážku neměli hráči Paběnic nic, čím by nás mohli přibrzdit,“ potěšilo ho.

„My jsme naopak už v první půli mohli dát více branek, zvonily i tyče, a protože naši hráči nepolevili ani v druhé polovině, odměnou bylo vysoké vítězství. Může nás akorát mrzet, že se nám ani tentokrát nepodařilo udržet vzadu nulu, před koncem jsme nechali ve vápně neobsazeného hráče, který zblízka hlavou konečné skóre upravil. Tento zápas se nám tedy mimořádně vyvedl jak herně, tak výsledkově, a jako trenér si mohu jen přát, abychom podobný výkon dokázali zopakovat i v příštích utkáních, a třeba i nastartovat nějakou úspěšnou sérii,“ dodal spokojený Zdeněk Buřič.

Branky: 1., 41., 54. a 56. Zajíc, 31. T. Müller, 73. a 78. Brunclík, 81. Němec – 87. Blažek. Poločas: 3:0.

Pečky: Cmár – J. Pikner, Kaše (72. Švára), Havelka, Holub – K. Pikner (79. Křivský), T. Müller (77. Materna), Zajíc (79. Kašpárek), Brunclík – Sova, Hovorka (79. Němec).

