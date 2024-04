Ačkoliv před zápasem řešili problémy se sestavou, nakonec se jim podařilo najít recept na správné složení. Fotbalisté Velimi B dokázali otočit nepříznivý stav a v dalším kole I. B třídy skupiny C zvítězit ve Vykáni 3:2.

„Smekám před svým týmem. Do zápasu jsme nastoupili se šesti změnami oproti minulému týdnu. Navíc do hry naskočili dorostenci, kteří měli zápas v nohách a další ne zcela doléčený hráč. Přesto to na našem výkonu nebylo znát. Až na úvodních patnáct minut druhého poločasu jsme odehráli skvělý zápas, podali týmový výkon, dokázali otočit nepříznivý stav a závěr utkání zvládli i po morální stránce,“ uvedl spokojený trenér Jiří Ptáček.

„První poločas byl na gólové šance vyrovnaný, do vedení jsme šli po rychlé kombinaci ze strany a následné střele. Další zakončení z hranice penalty skončilo nad brankou a z rohového kopu jsme nastřelil tyč. Ta zachránila před gólem i nás a samostatný nájezd skvěle zlikvidoval náš brankář,“ podotkl Ptáček.

„Začátek druhé půle byl jako zlý sen. Hned z rozehrávky jsme nezachytili dlouhý míč za obranu, následná střela skončila nejprve na horní konstrukci a z odraženého míče domácí vyrovnali. O pět minut později nastřelil domácí z přímého kopu opět horní konstrukci a za dalších pět minut šli do vedení, kdy jsme zbytečně chybovali na hranici vápna. Do zápasu nás vrátila střela z přímého kopu, která také skončila na horní konstrukci branky, stejně jako střela po jejím odrazu. Od této chvíle jsme byli zase aktivní a po zásluze jsme vyrovnali po centru ze strany. Další tutovku uvnitř vápna zlikvidoval domácí gólman. V závěru zápasu jsme čelili několika standardním situacím po velmi diskutabilních rozhodnutích. Dvě skončily opět na horní konstrukci branky a třetí fantasticky zlikvidoval náš brankář. V poslední minutě zápasu jsme nakonec rozhodli po rohovém kopu a zakončení hlavou o našem cenném a důležitém vítězství,“ oddechl si Jiří Ptáček.

Branky: 46. a 55. Vyhnal – 25. Kasal, 70. Foršt, 89. Bečvařík. Poločas: 0:1.

Velim B: Dejmek – O. Kosina (69. Kostelecký), Bečvařík, J. Vlk, Jelínek (62. Bláža) – Kmoch, Pena, Nejedlý, L. Vlk (46. Hoření) – Foršt, Kasal.

