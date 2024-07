„Po velmi úspěšné loňské sezoně bylo cílem skončit do pátého místa. To se nám i přes ne zcela povedenou podzimní část nakonec podařilo. Takže určitě spokojenost,“ uvedl trenér Jiří Ptáček.

„Každopádně to byla, s ohledem na reorganizaci, velmi náročná sezona, kdy byl důležitý každý získaný bod. Ty se nám v jarní části podařilo získat dvakrát až v závěrečné desetiminutovce, kdy jsme dokázali vyrovnat nebo otočit nepříznivý stav a dvakrát jsme rozhodli o vítězství až v devadesáté minutě. Stejně jako loni velmi dobře fungovala spolupráce s A-týmem a dorostem a hráči opět tvořili skvělou partu,“ dodal.

Z vašeho pohledu byla vydařenější podzimní, nebo jarní část?

Herně i výsledkově určitě ta jarní, kdy jsme získali o osm bodů více něž na podzim a v nelehkém závěru jsme dokázali čtyřikrát za sebou zvítězit.

Který zápas byl z vaší strany nejpovedenější a naopak?

Nejlepší výkon jsme podali v předposledním kole proti Semicím, kdy naší hře nechybělo nic. Nasazení, bojovnost, kombinace, rychlé přechody, a hlavně pěkné góly. A to vše proti jednomu z nejlepších týmů soutěže. Naopak hodně nepovedený byl domácí zápas proti Jíkvi, kdy jsme dostali šest gólů.

Který z hráčů vás potěšil a který naopak zklamal?

Individuální hodnocení, ať už pochvala nebo kritika, za mě patří do kabiny. Důležité je, jak funguje celý tým. A ten až na výjimky fungoval dobře.

Ve fotbalovém prostředí se pohybujete již dlouhou řádku let. Co vás na fotbale pořád baví?

Práce a komunikace s hráči na hřišti i mimo něj, zpětná vazba od nich, spolupráce a komunikace s trenéry A-týmu a dorostu, atmosféra při zápase, v kabině.

Kdy začínáte přípravu na novou sezonu a co bude její náplní?

Přípravu zahájíme 16. července, kdy budeme trénovat standardně dvakrát týdně. V jejím průběhu sehrajeme dvě přátelská utkání, se Štítary a Kácovem, a zúčastníme se tradičního turnaje v Předhradí.

Dojde ve vašem týmu k personálním změnám?

Odchody nejsou žádné, naopak příchodů je několik. Do týmu se přesouvají naši dorostenci, kteří skončili ve své kategorii a po většinou již za B-tým nastupovali. Dále kádr posílíme jedním hráčem do útoku a pokud to dopadne, tak i do obrany.