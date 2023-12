„Spokojenost určitě není na místě. Chtěli jsme skončit do pátého místa, a to se nám nepodařilo. Celý podzim jsme se trápili s koncovkou, a to nás stálo minimálně dvě vítězství. Mít o šest bodů více, pak by panovala spokojenost,“ řekl trenér Jiří Ptáček.