Jiří Ptáček: Aktuální umístění je jedním slovem skvělé

/ROZHOVOR/ Téměř každý nováček si dává za cíl odehrát sezonu v klidném středu tabulky. To samé si vytyčili ve Velimi, když místní rezerva postoupila do nejnižší krajské fotbalové soutěže. Po první polovině sezony však předčila veškerá očekávání. Druhé místo ve skupině C je toho důkazem.