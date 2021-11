„Na to, jaké bylo datum, bylo hřiště super připravené, takže se dal hrát fotbal. Bohužel šancí moc nebylo. Jediné pozitivum z tohoto zápasu je, že jsme poprvé v sezoně udrželi čisté konto,“ uvedl trenér Jindřich Stejskal.

„V první půli jsme měli větší dobu míč na kopačkách, ale vázla nám rozehrávka. Chyběla mi tam také větší odvaha hrát. Díky tomu se hrálo bez šancí,“ podotkl Stejskal.

„Po změně stran to bylo podobné. Největší vzrušení pro diváky bylo až v závěru zápasu, kdy se hra trošku otevřela. My měli největší šanci po centru Hanzla a Říhově zakončení, které však skvěle vytlačit na břevno domácí brankář. Nymburk měl dvě příležitosti. První poté, co Vymazalovi vypadl míč z rukou, naštěstí Říha z brankové čáry odkopl míč. Druhá vznikla po naší rozehrávce, kdy měl soupeř najednou standardní situaci. Po ní se dostal k zakončení Čuřík, ale Vymazal nás podržel,“ oddechl si Jindřich Stejskal.

Pro něho to byl poslední zápas na lavičce Českého Brodu B. V zimní přestávce totiž odchází do Mladé Boleslavi, kde bude dělat asistenta u kategorie U19. Jeho místo zaujme David Šťastný.

„My prostě nedáme gól z ničeho,“ truchlil při vzpomínce na obří šanci z nastavení trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „Myslím, že zápas skončil zaslouženou remízou. Soupeř měl v prvním poločase jednu šanci, my spíše pološanci. Ve druhém poločase jsme měli pasáž, kdy jsme soupeře přehrávali, ale vytěžili jsme zase jen dvě takové pološance. Remíza je zasloužená, ale pro nás je bod málo. Musím ale říct, že na poslední zápas sezony to mělo docela tempo i kvalitu,“ těšilo Lukáše Vlka.

Český Brod B: Vymazal – Miňovský, Carda, Nekolný, Říha – Krombholz ,Novotný Šťastný, Ujec (73. Dušek), Hanzl – Fikejz.