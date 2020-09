„Začátek nebyl z naší strany vůbec dobrý. Výkon byl takový ospalý, hra neměla tempo. V kabině jsme si to důrazně vyříkali a po změně stran náš výkon už snesl přísnější měřítko. Vytvořili jsme si i šance,“ uvedl trenér Zdeněk Šmejkal.

„Podle výsledku by se mohlo zdát, že se jednalo o jasný zápas, ale nebylo to tak. I díky našemu výkonu v první půli. Soupeř se snažil běhat, měl ve svém středu tři šikovné fotbalisty. Branku ale vstřelil až v závěru, kdy jsme prostřídali sestavu, takže hráčům chvíli trvalo, než si to sedlo. Hodně nám pomohl první gól těsně před odchodem do šatny. Na druhou stranu jsme získali do tabulky tři body, takže panuje spokojenost,“ dodal Zdeněk Šmejkal.

Branky: 45., 54. a 71. Jícha, 64. Michálek – 88. Novotný. Poločas: 1:0.

Velim: Drápela – Nejedlý (86. Nejedlý), Petrů, Seifert, Martikán (46. Suchý) – Dudek (79. Němec), Víšek (74. Kopáček), Záhora, Hruška (75. Kukal) – Michálek, Jícha.