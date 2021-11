Fotbalisté Velimi splnili povinnost a na hřišti poslední Lysé nad Labem vyhráli 3:1, díky tomu v podzimní části udrželi neporazitelnost. V patnácti zápasech krajského přeboru třináctkrát zvítězili a pouze dvakrát hráli nerozhodně. Na prvním místě mají čtyřbodový náskok.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Velim - Vlašim B | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Očekávali jsme, že domácí budou hrát v bloku a vyrážet k rychlým kontrům. To se jim dařilo a hned z prvního se dostali do vedení. O to víc se zatáhli a nechali nás hrát do plných. My začali jejich branku dobývat. Naštěstí se nám do přestávky podařilo výsledek otočit,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.