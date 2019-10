„Na zápas jsme se připravovali a nechtěli ho podcenit, protože pak se těžko dostáváte do zápasu. Jsem rád, že kluci k tomu přistoupili zodpovědně a utkání zvládli,“ uvedl spokojený trenér Zdeněk Šmejkal.

Velim položila základ k úspěchu již v první půli, kterou ovládla jasně 3:0.

„Vstoupili jsme do zápasu velmi dobře. Za nerozhodného stavu sice Jícha neproměnil penaltu, pak jsme vstřelili dva rychlý góly a následně přidali třetí. Soupeř hrál dost tvrdě, někdy i záludně. Když po změně stran udělal chybu brankář Drápela a hosté snížili, byli najednou hodně nepříjemní. Vítr z plachet jim ale sebral Jícha. Od té doby bylo po zápase a my to v pohodě dohráli,“ pochvaloval si Zdeněk Šmejkal.

Největší měrou se na vysoké výhře podílel Jan Jícha. Domácí útočník nastřílel soupeři pět branek.

„Byl to od něho parádní zápas, a to ještě neproměnil penaltu. Honza předvádí asi víc, než jsme od něho čekali. Věděli jsme, že je střelec, ale on je hrozně platný i ve hře. Na hřišti bojuje a pro tým udělá strašně moc. Kolem něho rostou výkonem další hráči,“ našel slova chvály pro svého elitního střelce Zdeněk Šmejkal.

Branky: 15., 32., 64., 67. a 86. Jícha, 26. Jansta – 51. Mrázek. Poločas: 3:0.

Velim: Drápela – Kedršt, Hartig, Petrů, Víšek – Jansta, Vocel, Záhora (76. Kopáček), Hruška – Jícha, Kasal (73. Kukal).