Skvělý vstup do nového ročníku I. B třídy skupiny D prožívají fotbalisté Jevan. Ze čtyř kol uhráli tři výhry. Naposledy v domácím prostředí porazili Dobřejovice 2:1.

„Hned od úvodu zápasu jsme šli s vysokým presinkem na soupeře. Donutit ho ke ztrátám a diktovat tempo hry .To se nám dařilo, vytvořili jsme si nebezpečné rohy i standardní situace, ale ne se prosadit v pokutovém území,.a tak přišel trest, kdy jsme opět z brejku nepřerušili a inkasovali,“ podotkl hrající trenér David Hubáček.

„I přesto jsme hráli pořád stejně, i když se soupeř díky vedení více zatáhl. Po dalším rohu, který propadl v malém vápně, dorazil míč do branky efektně Netopil a bylo vyrovnáno. Poté jsme nedokázali zvýšit z brejku Kutišem, který šel sám na brankáře. Hosté měli krásnu střelu, ale té zabránil skvělým zákrokem Krch,“ poznamenal Hubáček.

„Vstup do druhé půle byl stejný. Soupeři jako by docházely síly. My jsme střídali a oživili ofenzívu. Mařik byl hned od úvodu střídání velmi aktivní a po jednom vysunutí za obranu přeloboval gólmana ve vítězný gól. Soupeř otevřel hru a doufal ve srovnání. Naše šance Urbanem, Chroustem a Šimůnkem zůstaly ke konci zápasu nevyužité, ale i tak jsme se mohli radovat z vítězství. Otočili jsme zápas s těžkým soupeřem, což je skvělé, ale příště nás tyto nevyužité šance mohou stát body. Tohle se prostě musí proměňovat. Děkujeme fanouškům, kteří nás v páteční podvečer hnali za vítězstvím a byli dvanáctým hráčem,“ dodal David Hubáček.

Branky: 37. Netopil, 66. Mařík – 17. Voves. Poločas: 1:1.

Jevany: Krch – Štefančík, Čurgali, Pařízek, Šimůnek – Chroust (89. Hubáček), Moško (70. Saska), L. Rejka, Kutiš (60. Urban) – Šobíšek (48. Mařík), Netopil.

(René Volf)