„Derby mělo vše, co má mít. Úžasná domácí kulisa viděla však jen průměrný zápas. „Hosté praktikují styl dlouhých nakopávaných míčů na svého urostlého útočníka a my jsme se bohužel této hře přizpůsobili. Hra byla neurovnaná, plná osobních soubojů a šance na obou stranách zůstávaly nevyužity,“ uvedl trenér Jan Lahoda.

„Druhá půle už byla jiná. Pomalu jsme získávali herní převahu a bylo jen otázkou času, kdy vstřelíme branku. To se nám podařilo v 64. minutě. Lehký centr do pokutového území našel neobsazeného Krákoru a ten nás střelou po zemi dostal do vedení. Po této brance jsme se uklidnili a o čtyři minuty později po faulu na Jakuba Popelku v pokutovém území jsme dostali možnost zahrát penaltu. Jeho exekutorem byl Štefančík a navýšil naše vedení. Nutno říci, že tým Vyžlovky se u nás prezentoval bojovným výkonem a proto si tohoto vítězství velmi ceníme,“ dodal Jan Lahoda.

Branky: 64. Krákora, 68. Štefančík z PK. Poločas: 0:0.

Jevany: Šilhavý – Mjartan (88. Motl), Štefančík, Štěch, Šanta – Moško – Popelka Jan, Hubáček (82. Černý), Krákora, Popelka Jakub – Hampl (56. Plášil).