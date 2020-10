Fotbalisté Jevan prokázali, že zaslouženě patří k nejlepším týmům I. B třídy skupiny D. V sedmém kole vyhráli na těžké půdě v Sázavě 5:3, díky čemuž se udrželi na druhé příčce tabulky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Bedřich Klíma

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Ve třetí minutě po ukázkové přihrávce Šmejkala proměnil své sólo Chroust. Dále jsme domácí tým přehrávali, ale bohužel se jim z ojedinělého protiútoku podařilo vyrovnat. Do vedení nás v 19. minutě poslal Hubáček, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Z naší strany to byl v prvním poločase velmi povedený výkon. Domácím se sice povedlo vyrovnat, ale my jsme dalšími dvěma brankami , které vstřelili L. Rejka a Jan Popelka navýšili své vedení na 4:2,“ uvedl trenér Jan Lahoda.