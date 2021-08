„Na domácím trávníku jsme přivítali velmi dobře hrající tým Sázavy. Od začátku zápasu se hrál velmi dobrý fotbal z obou stran,“ řekl trenér Jan Lahoda starší.

„Do vedení jsme se dostali ve 29. minutě po dorážce do prázdné brány Hubáčkem. Další branka padla o minutu později, dal jí velmi dobře hrající Šimůnek. Několik dobrých příležitostí jsme do konce prvního poločasu nedali. Druhá půle už byla zcela v naší režii. Sázava se jen sporadicky dostávala do šancí, které naše obrana v čele s velmi dobře chytajícím Šilhavým ustála. Třetí branku vstřelil hlavou Šmejkal a stanovil stav zápasu na 3:0. Diváci tak odcházeli spokojeni, protože jsme předvedli velmi dobrou hru,“ dodal spokojený Lahoda.

„Domácí vyhráli zaslouženě. Chybělo nám z různých důvodů pět hráčů a to bylo hodně znát. Hlavně proto, že domácí mají velmi kvalitní tým. A také měli hru pod kontrolou,“ zhodnotil krátce utkání trenér poražených Pavel Chuchla.

Branky: 29. Hubáček, 30. Šimůnek, 55. Šmejkal. Poločas: 2:0.

Jevany: Šilhavý – L. Rejka, Bečvařík, Štefančík, Kozlíček – Moško (69. Plašil) – Popelka Jan (62. Černý), Hubáček (86. Lahoda ml.), Chroust, Šimůnek – Šmejkal (88. Mjartan).