„V 13. minutě po krásné kolmici se nemýlil Šmejkal a ujali jsme se vedení 1:0. Celý poločas jsme Vyžlovku válcovali,ale výborný brankař hostí doslova čaroval v brance. Druhou branku přidal těsně před přestávkou Jan Popelka a uzavřel poločasový výsledek na 2:0. Druhá půle už tak pohledná nebyla. Hru jsme měli neustále pod kontrolou a opětovné nevyužité šance bránily k většímu přídělu do branky Vyžlovky. Hráčům děkuji za velmi dobrý výkon a divákům za povzbuzování,“ dodal Jan Lahoda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.