Do Sedlčan přijeli s cílem bodovat, nejlépe vyhrát. A to se jim po velmi dobře takticky zvládnutém výkonu podařilo. Fotbalisté Jevan zvítězili nad místním béčkem 3:1.

„Přijeli jsme do Sedlčan uspět. S pozměněným rozestavěním a cílem držet míč v naší režii. To se nám od úvodu utkání dařilo. Vytvořili jsme několik nebezpečných rohů a standardních situací. Po jedné z nich našel Chroust po zemi z druhé vlny nabíhajícího Lukáše Rejku a šli jsme zaslouženě do vedení,“ uvedl hrající trenér David Hubáček.

„Do druhé půle jsme vstoupili se stejnou taktikou, která vycházela téměř po celý zápas. V 69. minutě jsme lacino ztratili míč na útočné polovině a z rychlého brejku, kdy domácí hráč obešel dva hráče ve vápně a byla z toho penalta, bylo srovnáno. Šobíšek mohl zvrátit vedení na naší stranu, ale dvakrát se z nadějného brejku mýlil. Další útočná situace vyšla Michalovi Rejkovi, kdy si ve vápně poradil s dvěma protihráči a ve snaze zabránit gólu byl faulován. Kapitán Lukáš Rejka se nemýlil. Pojistku jsme přidali pár minut před koncem. Po vybojovaném míči našel Chroust nabíhajícího Šobíška a ten centrem pod sebe zase mě a bylo to 1:3. Hráčům děkujeme za pohledný výkon a dodržení všech taktických pokynů,“ dodal David Hubáček.

Branky: 69. Mošnička z PK – 40. a 79. z PK L. Rejka, 86. Hubáček. Poločas: 0:1.

Jevany: Krch – Štefančík (76. Hubáček), Chroust, Čurgali, Kutiš – M. Rejka, Štěch (62. Mařík), Moško, Pařízek – L. Rejka Šobíšek.

(René Volf)