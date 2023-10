/FOTOGALERIE/ Hodně naštvaní odjížděli ze Semic fotbalisté Jestřabí Lhoty. Nováček soutěže v dalším kole nejnižší krajské soutěže na půdě soupeře prohrál 1:2, navíc se hodně zlobil na rozhodčího.

Z fotbalového utkání I.B třídy Semice - Jestřabí Lhota (2:1) | Foto: Markéta Stiborová

„První poločas byl takový neurovnaný, foukal silný vítr, bylo z naší strany hodně ztrát a nepřesností, a po jedné soupeř vytěžil první gól. Do druhého poločasu jsme vstoupili s tím, že úplně vše zlepšíme. A dařilo se nám. První velkou šanci měl Martínek, ale bohužel nestřílel přesně. Poté si podobně vedli Krupka a Robovský. Poté jsme zahrávali rohový kop, po kterém si domácí dali vlastní gól. Bohužel v posledních vteřinách jsme inkasovali rozhodující branku,“ posteskl si trenér Daniel Záhora.

Hosté byli po zápase hodně naštvaní na rozhodčí.

„To, co jsem zažil v Semicích, jsem opravdu ještě nikdy na vlastní oči neviděl. Člověk hraje fotbal pro radost, že ho to baví, věnuje tomu svůj volný čas, jede osmdesát kilometrů na zápas a tam se dočká takové šaškárny,“ čertil se Záhora.

„Pokud jsou lidé, co byli na zápase v Semicích aspoň trochu soudní, tak museli také kroutit hlavou. Ale to, co předvedl pan rozhodčí Roman Pomykáček, to jsem fakt nezažil, takový zářez. Jasná penalta pro nás za stavu 1:1. O dva metry vysunutá z vápna, ve vápně jasná rýha od skluzu protihráče na našeho a hlavně 32 faulů, které pískl proti nám, z nichž minimálně 28 vůbec nebylo. To je velká ostuda. Takto mladý rozhodčí by měl vyšlapovat, aby to někam dotáhl a ne tohle. Asi nemá už jiné ambice. Doufám, že pan delegát, co byl na zápase, zasáhne a potrestá tohoto rozhodčího, protože chudáci další týmy, co ho tu vyfasují. Jinak zápasu by slušela remíza, nebýt tohoto pána,“ dodal nazlobený Záhora.

Branky: 19. Vavroušek, 90. Bříza – 51. vlastní Kudrna. Poločas: 1:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Vlasák, Klička, Švanda, Mikeš – Dvořák (66. Kubíček), Robovský, Záhora, Martínek – Krajíček (15. Rozumný), Krupka.

