/FOTOGALERIE, VIDEO/ Takový vstup do nové sezony v nejnižší krajské soutěži si možná ani nevysnili. Fotbalisté Jestřabí Lhoty si po postupu z okresního přeboru vyšlápli hned na úvod podzimní části na ambiciózní Pátek, který před vlastními fanoušky porazili jednoznačně 5:2.

Z fotbalového utkání I.B třídy Jestřabí Lhota - Pátek | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Celý týden jsem klukům říkal, že to nebude vůbec lehký soupeř, jelikož má spoustu dobrých fotbalistů. S některými jsem hrál i v jednom týmu, takže jsme se na zápas v týdnu pečlivě připravovali a věděli, že pokud chceme uspět, musíme do toho dát všechno,“ uvedl hrající trenér Daniel Záhora.

Býchory prospaly první půli a tím ztratily celý zápas

A jeho svěřenci do toho dali opravdu všechno. Byla z toho jednoznačná záležitost.

„Zápas začal opatrně, ani jeden tým nechtěl udělat chybu. Bohužel mi inkasovali jako první. Ve 29. minutě hosté skórovali po nešťastném odkopnutí brankáře Karbana, kdy hostující útočník skóroval do prázdné branky. Ve 33. minutě jsem zkoušel pozornost hostujícího gólmana z půlky, míč skončil metr vedle. Zanedlouho jsme se už dočkali. Po centru Robovského propadl balón a v chumlu skóroval kapitán Klička,“ popsal klíčové okamžiky první půle Záhora.

„V kabině jsme si řekli, že musíme přidat, pokud chceme vyhrát a hned ve 46. minutě po průnikové nahrávce od Záhory skóroval Foršt. Rázem jsme byli nahoře a bušili do hostujících řad. Po další průnikové nahrávce se ve 49. minutě trefil Robovský. O pár minut později se opět znovu trefil Robovský. V 83. minutě se po útočné akci Kubíčka trefil do prázdné brány Rozumný. Bohužel o chvíli později jsme faulovali ve vápně a kopala se penalta, kterou Karban chytil, ale bohužel z dorážky se trefil Ramšák. Byl to hezký zápas, který měl úplně všechno a diváci se určitě nenudili,“ podotkl Záhora.

Velimská rezerva rozstřílela Sadskou. Hattrickem se blýskl Kmoch

„Moc chci poděkovat všem klukům za sebeobětování a výborný výkon. Jsem moc rád, jak se adaptovali dorostenci. Jen jediná kaňka na tom všem je, že se opět zranil Martínek,“ dodal Daniel Záhora.

Branky: 39. Klička, 46. Foršt, 49. a 61. Robovský, 83. Rozumný – 29. Puk, 85. Ramšák. Poločas: 1:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Vlasák, Klička, Mikeš (70. Dvořák) – Robovský, Záhora (81. Rozumný), Krajíček, Kubíček – Krupka (80. Černý), Martínek (27. Foršt).

Kolín ještě neinkasoval. Z Mostu přivezl cenný bod