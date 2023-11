/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Jestřabí Lhoty nepotvrdili roli favorita a v dalším kole I. B třídy skupiny C hráli před svými fanoušky nerozhodně 1:1 s poslední Sadskou. Navíc zápas dohrávali v početní výhodě.

Z fotbalového utkání I.B třídy Jestřabí Lhota - Sadská | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Zápas hodnotím jako nepodařený,“ přiznal hrající trenér Daniel Záhora.

„Prvních patnáct minut jsme snad byli ještě hlavami v kabině, takže nebylo divu, že se hosté ujali vedení. Po obdrženém gólu už jsme zase zapadli do správných kolejí a hráli kombinačně. Šance jsme si vytvářeli, ale ne a ne dát gól. A to je právě to, co nás trápí, neproměňování šancí. Chybí nám prostě šutér, který bude dávat góly,“ podotkl.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a hned po pár minutách se mi po pěkné přihrávce od Krajíčka podařilo vyrovnat. Vypracovali jsme si ještě pár šancí, ale Dvořák, Krajíček ani Martínek další branku nepřidali. Bohužel je to velká bodová ztráta,“ dodal zklamaný Daniel Záhora.

Branky: 48. Záhora – 7. Čemus. ČK: 85. Havlík (S). Poločas: 0:1.

Jestřabí Lhota: Karban – Dvořák, Vlasák, Záhora, Mikeš – Kubíček, Martínek, Klička, Švanda – Krajíček, Krupka (61. Rozumný).

