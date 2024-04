Dva zápasy, dvě porážky. Fotbalistům Jestřabí Lhoty se v jarní části I. B třídy skupiny C zatím nedaří. Naposledy prohráli v Rožďalovicích 1:3.

Z fotbalového utkání I.B třídy Jestřabí Lhota - Plaňany (0:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Zápas jsme začali aktivně, hned v prvních minutách jsme si vytvořili pár akcí, které byly zakončeny střelou. Po jedné z nich jsme zahrávali roh, po kterém zakončoval Černý, míč se od tyče dostal za čáru, ale pomezní ukazoval, že nebyl. Nechápu, jak to na takovou dálku mohl vidět, ale budiž. Vzápětí jsme hned dostali gól, po odrazu z vápna se soupeř trefil,“ uvedl hrající trenér Daniel Záhora.

„Ve druhém poločase jsme dostali opět stejný gól, kdy se po odrazu z vápna trefil stejný hráč do do stejného místa. Poté jsme si vypracovali i my šance. Já střílel od středového kruhu, ale bohužel jsem trefil břevno. Potom se Rozumný řítil sám na brankáře, ale střela šla vedle. Po rohu Kubíčka jsme však už skórovali, když to tam gólmanovi zapadlo přímo od rohového praporku. A když už jsme se nadechli a cítili vyrovnání, dostali z brejku třetí gól a bylo hotovo,“ konstatoval Záhora.

„Chtěl bych pochválit trojici rozhodčích, kteří pískali opravdu skvěle a myslím to upřímně. Vůbec se to nedá srovnat s minulým týdnem, kdy jsme hráli s Plaňany a k předešlé trojici se nebudu ani vyjadřovat, protože nenalézám slušná slova,“ dodal Daniel Záhora.

Branky: 24. a 57. Škarecký, 79. Grospič – 71. Hron. Poločas: 1:0.

Jestřabí Lhota: Málek – Hron, Vlasák, Klička, Černý (79. O. Záhora) – Krajíček (46. Čáslavský), Mikeš, D. Záhora (85. Louman), Kubíček – Rozumný, Krupka.

