V rámci sedmého kola I. A třídy dorazil na půdu Českého Brodu celek Jesenice, který se vyhříval na čele tabulky bez ztráty bodu. Domácí rezerva se ovšem soupeře nezalekla a po výsledku 1:0 uštědřila hostům první prohru v soutěži.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Tentokrát naši hru zdobilo nasazení a dobrý pohyb a sbírali jsme hodně odražených míčů. Soupeře jsme zamkli na jeho polovině a nepouštěli do hry. A přesně všechny zmíněné aspekty se podepsaly pod naši jedinou branku. Skořepa vybojoval míč a poslal ho do vápna, kam si pro něj seběhl Šťastný a přihrávkou ještě našel Sedláčka, který nás těsně před poločasem poslal do vedení,“ byl s výkonem svých svěřenců hodně spokojený českobrodský trenér Jindřich Stejskal.