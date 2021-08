Jehlička řídil výhru Býchor nad Ostrou. Vstřelil dva góly

/FOTOGALERIE/ Vypadalo to na pohodové vítězství. V průběhu zápasu vedli o dva góly, soupeř pak ale snížil a zadělal na drama. To však svojí druhou brankou v utkání odmítl Jehlička. Především díky němu zvítězili fotbalisté Býchor nad Ostrou 3:1 a získali v prvním podzimním kole I. B třídy skupiny C tři body.

Z fotbalového utkání krajské I.B třídy Býchory - Ostrá (3:1) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Po dlouhé pauze jsme odehráli vydařené první mistrovské utkání. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a odměnou nám byly dvě vstřelené branky. Bohužel jsme ještě minimálně dvě další tutovky nevyužili. Zhruba od 30. minuty převzal iniciativu soupeř a po naší další tutovce nás potrestal a snížil," řekl trenér Býchor Marek Chvalovský. „Druhý poločas byl vyrovnaný. Nám se podařilo po standardní situaci vstřelit třetí branku a tím zápas rozhodnout. Poté, co jsme mužstvo skládali během letní přípravy a v této sestavě jsme hráli první zápas, musíme být všichni spokojeni. Ještě bych chtěl pochválit rozhodčí, kteří utkání odřídili fair-play," dodal Marek Chvalovský. Branky: 7. Lev, 13. a 57. Jehlička – 42. Šedina. Poločas: 2:1. Býchory: Heres – Křivský, Teplý, Jirkovský, Šimák – Jehlička, A. Vyhnánek, M. Kedršt, Kulich (64. Nesládek) – A. Chvalovský (74. Kuchař), Lev (85. J. Vyhnánek).