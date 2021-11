Jako první inkasovali, ale to je nezlomilo a ještě do přestávky dokázali nepříznivý vývoj otočit. Po změně stran přidali fotbalisté Českého Brodu B ještě jeden gól a v předposledním podzimním kole krajského přeboru porazili na domácím hřišti Vlašim B 3:1. Díky této výhře svého víkendového soupeře předskočili v tabulce.

Z přípravného fotbalového utkání Slovan Poděbrady - Český Brod B (1:4) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Byl to náš klasický úvod, kdy jsme po nedorozumění obrany inkasovali. Naštěstí to neznamenalo naši porážku, jako v předešlých některých zápasech. Brzy jsme vyrovnali po rohu, kdy Skleničkův centr nasměroval do sítě Franc. Za chvíli jsme se dostali do vedení. Velmi dobře hrající Novotný připravil míč do prázdné pro Kocourka. Do přestávky jsme měli další čtyři čisté gólovky, které jsme neproměnili. Musím říct, že se v první půli hrál hezký fotbal,“ uvedl trenér Jindřich Stejskal.