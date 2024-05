Nevypadalo to s nimi moc valně. prohrávali o gól, předčasně se ale nevzdali a v závěru otočili nepříznivý výsledek na svoji stranu. Fotbalisté Velimi B v dalším kole I. B třídy skupiny C porazili díky infarktovému závěru na svém hřišti Paběnice 4:2.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Paběnice (4:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„V dalším důležitém zápase, navíc v zápase o šest bodů, jsme rozhodli o našem vítězství až v infarktovém závěru, kdy jsme vstřelili během tří minut tři góly a otočili tak nepříznivý výsledek,“ podotkl trenér Jiří Ptáček.

Podívejte se: Kolínští fanoušci přivítali sparťanské legendy

„Úvodních dvacet minut bylo z hlediska brankových příležitostí v naší režii, ale opět jsme zahodili tři čtyři stoprocentní šance. Do vedení jsme šli nakonec až po střele zpoza vápna. Hosté ale dokázali do poločasu po nákopu za obranu a následném lobu vyrovnat,“ posteskl si Ptáček.

„Ve druhé půli se hrálo nahoru dolů na obou stranách, ale bez vyložených šancí. Dvacet minut před koncem šli hosté do vedení po rohovém kopu na zadní tyč. Reagovali jsme na to prostřídáním a změnou rozestavení na riziko. To se nakonec vyplatilo až šest minut před koncem, kdy jsme po centru a zklepnutí dokázali nejprve vyrovnat. Hned v další minutě jsme šli do vedení po střele ve vápně, které jsme v další minutě ještě navýšili po obstřelení gólmana a následném zakončení na zadní tyči. Velká pochvala pro celý tým, všichni hráči se vydali na maximum,“ dodal spokojený Jiří Ptáček.

Branky: 29. Kmoch, 84. Kukal, 85. Bečvařík, 86. Mén – 38. Mužátko, 71. Votava. Poločas: 1:1.

Velim B: Svoboda – O. Kosina (55. Foršt), Vokřál, J. Vlk, Bláža (88. Ceral) – Pena, Bečvařík, Kopáček (78. Kostelecký), Hoření – Kasal (69. Kukal), Kmoch (82. Mén).

Třinci fandí i v Kolíně. Advokát Tomáš Kasal Oceláře obdivuje, chodí do kotle