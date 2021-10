Hrubé individuální chyby a zranění. Prokletí Liblice pokračuje

Libličtí fotbalisté měli osmý pokus na to, aby si do tabulky I. B třídy skupiny C připsali první vítězství. Pokus to byl opět neúspěšný. V Ostré prohráli 0:4.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Můžu jen opakovat dokola to samé. Dostáváme laciné góly, které soupeři darujeme individuálními chybami. Je těžké se prosadit, když každý zápas řešíme, kdo bude hrát. Marodka se nevyprazdňuje a opory stále chybí," posteskl si trenér Petr Samek. „V Ostré jsme dostali první dva góly po zbytečných standardních situacích a lajdáckém bránění. Měli jsme dobré pasáže, ale bez vážnějšího ohrožení soupeřovy branky. Pak přišla další chyba a bylo hotovo. Čtvrtý gól už nic neřešil. Soupeř byl lepší a vyhrál zaslouženě, my ho ničím neohrozili. Pokud se nám nikdo neuzdraví, bude to těžké. V tomto utkání jsme střídali dvakrát a zase kvůli zranění," dodal zklamaný Samek. Branky: 35. Dozorec, 40. Moudrý, 56. Manhart, 80. Bíma. Poločas: 2:0. Liblice: Hrdinka – Kliment, Pop, Bahr, Vostrovský – Dukay, Pačes, Schovanec (56. Pospíchal), Hejda – J. Nouzák (6. P. Nouzák), Zimmermann.