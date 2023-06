Poslední zápas chtěli bodovat, nahrávalo jim to, že hráli na půdě sestupujícího mužstva. Jenomže rozlučka se sezonou v nejnižší krajské soutěži nedopadla podle jejich představ. Fotbalisté Peček prohráli v Milovicích 2:3 a v tabulce skupiny C obsadili celkově sedmou příčku.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Pátek (3:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Náš výkon se mi těžko hodnotí z jednoho prostého důvodu a tím je, jak více hráčů k poslednímu utkání sezony nechvalně přistoupilo. Každý zápas bychom měli chtít vyhrát, kdežto poslední kolo bylo pro naše borce spíše takové dohrání z povinnosti, protože sezona pro ně už zřejmě skončila daleko dříve. Jako trenér, který tomu v přípravě věnuje spoustu času a energie, nemůžu mít pro takové chování pochopení. Místo radosti ze svého oblíbeného sportu si pak začnete pokládat otázku, jestli to máte zapotřebí,“ zlobil se trenér Zdeněk Buřič.

„Samotný zápas příliš krásy nepřinesl, úrovní byl velmi slabý. Nám se sice v začátku celkem dařilo kombinovat, ale jen po půlící čáru, maximálně po vápno soupeře. Ve finální části jsme byli hodně nepřesní, kazili jsme přihrávky a nedokázali se ze slibných pozic uvolnit do nějakého zakončení. Aktivita na křídlech byla slaboučká. Za půl hodiny jsme v zápasu snad neviděli pořádnou střelu na bránu, vše podstatné se odehrávalo jen od vápna k vápnu. Až ve 34. minutě jsme na naší levé straně neubránili střílený centr a nedůrazné bránění před bránou znamenalo vedení domácích. Když už to vypadlo na poločas, tak jsme při držení míče v našem vápně hrubou nepřesností v pokusu o rozehrávku namazali přímo na nohu domácího hráče, kterému stačilo jen trefit branku,“ popsal klíčové okamžiky první půle Zdeněk Buřič.

„Druhou půlku se toho příliš nezměnilo, až po střídání jsme začali být trochu více nebezpeční. Naše otevřenější a stále hodně nepřesná hra pak přinášela domácím možnosti rychlých protiútoků do brejků, z více možností proměnili jeden v 75. minutě. Naději na lepší výsledek nám dal za další čtyři minuty Pikner, který se vydal z obrany až do útoku a nakonec sám před gólmanem proměnil. Chvíli na to jsme se mohli radovat po druhé, když se Vojta Buřič střelou z hranice vápna trefil k tyči. V posledních minutách jsme se ještě několikrát dokázali dostat do vápna soupeře, ale slibné momenty už domácí ubránili. Uhrát lepší výsledek bylo nad naše síly,“ podotkl Zdeněk Buřič.

„Jsem rád, že je po sezoně. Ten závěr mi z trenérského pohledu mnoho radosti nepřinesl, přestože jsme ve výsledku skončili na sedmém místě. Když pominu absence, nelíbila se mi výkonnost některých hráčů a je na pováženou, jestli je s nimi vůbec možné počítat na příští sezonu, pokud na sobě nezačnou více pracovat. Kádr není nijak široký a s ohledem na příští ročník bude jistě nutné posílit. Otázkou pak také je, jestli ještě pod mým vedením, to teprve musím probrat s vedením klubu,“ dodal rozhořčený Zdeněk Buřič.

Branky: 34. Müller, 45. Drahorád, 75. Lukáš – 79. Pikner, 86. Buřič. Poločas: 2:0.

Pečky: Kruliš – J. Pikner, Havelka, Materna (72. L. Müller), Holub – Křivský, Kašpárek, Zborník (46. Němec), V. Buřič – T. Müller (63. M. Müller), Sova (56. Zajíc).

