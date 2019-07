„Oproti minulému roku, kdy jsme absolvovali čtyři tréninky týdně, se to může zdát jako zvolnění, ale i ty tři budou stát za to,“ nastínil plán přípravy hrající trenér Jindřich Stejskal, který ani letos nehodlá svůj tým v přípravě šetřit.

Škatulata se v létě hýbala i v kádru B týmu

Ten ve svém kádru uvítá dvě nové a jednu staronovou tvář. Na Kutilce se premiérově představí obránce Filip Říha, který přichází z Vykáně, ale fanoušci si ho mohou pamatovat i z působení v Radimi a útočník Tomáš Dufek z Kouřimi. Do známého prostředí se vrací i Tomáš Miňovský, který předchozí půlrok pomáhal Nučicím.

V rámci oddílu budou v béčku působit kanonýr David Šťastný a Jakub Hanzl, kteří v minulé sezoně patřili do kádru áčka.

V českobrodském dresu se v novém ročníku naopak neukáže Adam Kliment, který bude nově působit v nedalekých Liblicích a Vlastimil Mužík, který se rozhodl posílit Velké Chvalovice.

„K dispozici máme sice osmnáct hráčů, ale někteří se po dovolených do přípravy teprve zapojují. Ravizza to zkouší s áčkem, zranění do přípravy zatím nepustí Michala a Martina Kohoutovi a asi ještě delší dobu nebude Petr Sedláček, který má zlomený kotník. I přes to všechno je třeba trénovat v pořádném počtu,“ uvědomuje si Stejskal.

Přesvědčivá výhra s Uhříněvsí i další přátelské zápasy

„Během přípravy bylo v plánu odehrát tři přátelská utkání. Jedno z nich už jsme odehráli o víkendu proti Uhříněvsi. V sobotu hrajeme od 10 hodin v Milovicích a generálku sehrajeme ve Velimi,“ dodal českobrodský trenér.

Uhříněves – Český Brod B 0:5

Branky: Šťastný 2, Dufek, Balík, Mboula.

Sestava: T. Vymazal (46. M. Vymazal) – Miňovský, Balík, Říha, Krombholz – Hanzl, Stejskal, Šťastný, Teslík – Dufek, Mboula.