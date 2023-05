Brzy prohrávali o dva góly, ale nepoložili se a do konce zápasu dokázali nepříznivé skóre otočit. Fotbalisté Peček zaskočili Jíkev a na jejím hřišti vyhráli v dalším kole I. B třídy skupiny C těsně 3:2.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Semice (2:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Prvních pětadvacet minut jsme zaspali a dvakrát inkasovali. Pak se nám podařilo snížit a od té doby jsme byli lepší. Dobře jsme bránili a soupeř se do šancí moc nedostával. Jíkev hrozila pouze z nakopávaných míčů, kdy to Mikolanda posílal na Klimpla, naši obránci si s tím ale poradili a dobře ho zdvojovali,“ uvedl kapitán Miroslav Müller.

Šlágr kola skončil nerozhodně. Trenér Jiří Ptáček bod bere

„My měli kromě gólů ještě další šanci, ale Růžička tutovku zahodil. Zajímavostí utkání bylo to, že ani jeden brankář zápas nedochytal, do brány tak musel pokaždé hráč z pole. A této skutečnosti využil Tomáš Holub, který domácího náhradníka přehodil ještě z vlastní poloviny. To byl krásný gól, který by klidě mohl kandidovat na gól roku,“ dodal Miroslav Müller, zvaný Hagi.

Branky: 5. a 17. Klimpl – 26. Zajíc, 49. Růžička, 79. Holub. Poločas: 2:1.

Pečky: Cmár (67. Buřič) – Sejpal, J. Pikner, Havelka – Švára, Holub – Vrba (62. Bydlák), M. Müller, Zajíc (62. Kašpárek) – Růžička (87. T. Müller), Brunclík.

