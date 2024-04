Osmdesát minut čekali diváci marně na gól, pak však měli doslova hody. V závěru viděli čtyři a duel I. B třídy skupiny C Pečky – Vykáň skončil nerozhodně 2:2.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Pečky | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Při vzpomínce na podzimní přestřelku ve Vykáni jsme nechtěli připustit podobný scénář. V naší hře bylo hodně znát, že se soustředíme na pozorné bránění, a přestože byli technicky vyspělí hráči soupeře více na míči, do žádných velkých šancí se nedostávali. On celý první poločas mnoho vzruchu nepřinesl, kromě tyče Kočího po střele z dálky a šance Jakuba Zajíce při zakončení z vápna, kdy jej brankář vychytal, nebylo moc věcí, co by diváky zaujalo,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Druhá půle vypadala v začátku podobně, soupeř se snažil různými způsoby a aktivnější hrou proniknout za naši obranu, ale odolávali jsme. Směrem dopředu přineslo do naší hry oživení až střídání, kdy jsme především díky Tomáši Müllerovi rozběhali obranu soupeře. On sám měl dvě dobré příležitosti po průniku do vápna, ale gólem tyto šance neskončily. Dlouho to tak vypadalo, že diváci žádný gól neuvidí, ale v závěrečné desetiminutovce nakonec viděli čtyři. Na co se čekalo téměř celý zápas, se tak seběhlo během sedmi minut,“ podotkl Buřič.

„Nejprve jsme v 80. minutě nepohlídali chytře rozehraný roh na přední tyč, kdy lehkou tečí hostující hráč dal první branku. Za tři minuty skončil závar ve vápně soupeře sražením našeho hráče a z penalty se nemýlil Brunclík. Ještě radostněji bylo za další dvě minuty, kdy si do křídla seběhl Tomáš Müller a přesnou dlouhou přihrávkou po šířce hřiště našel ve vápně v úrovni penalty nehlídaného Brunclíka, který se neukvapil, ještě na sebe chytře navázal vracejícího obránce, aby míč postrčil vedle sebe do volného prostoru, kam přiběhl Tomáš Němec a ten nás křížnou střelou po zemi do protipohybu gólmana dostal do vedení. Euforie však trvala velmi krátce, protože hned z rozehrávky přišel precizní centr z levé strany do vápna, kde v souboji byl šťastnější hráč hostí, kterému se na dlouhou nohu podařilo míč tečovat tak, že k naší smůle skončil v bráně,“ popsal klíčové pečecký trenér.

„Z utkání tak bereme jediný bod, což nás trochu mrzí, když jsme ještě tři minuty před koncem vedli. Ale také jsme nemuseli mít nic, protože po první obdržené brance asi málokdo věřil, že bychom se dokázali do zápasu vrátit. S ohledem na průběh utkání je to nakonec nejspíš spravedlivá remíza,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 83. Brunclík z PK, 85. Němec – 80. a 87. Růžek. Poločas: 0:0.

Pečky: Cmár – Kaše, J. Pikner, K. Pikner, Havelka (45. Zborník) – Materna (46. T. Müller), Brunclík, Holub (87. Kašpárek), Zajíc – Hovorka, Sova (57. Němec).

