Zatímco na nedaleké Lipské hoře doznívala vřava rekonstrukce slavné bitvy, tak pod liblickými vysílači začínala bitva další. Tentokrát fotbalová.

„Před zápasem jsme museli řešit několik absencí, což nám přidělalo trochu starosti a v utkání jsme měli podle mého zbytečné nervy,“ předeslal domácí trenér Petr Samek a pokračoval:

„Musím říct, že horší tým se u nás na jaře nepředstavil, ale nemůžu soudit výkon soupeře. My jsme byli po celý zápas lepší. Dokázali jsme si vypracovat územní převahu a znatelné bylo i naše držení míče. Dostali jsme hodně prostoru pro hru, až nás to možná chvilkami zaskočilo. Soupeř neměl žádnou vážnější příležitost. My na gól čekali až do druhého poločasu, kdy jsme to nakonec zlomili a třemi zásahy si zajistili tři body.“

Výhrou Liblice splnily cíl.

„Předpokládám, že jsme udělali poslední krok k naší záchraně v soutěži a to byl hlavní cíl, který jsme tedy dokázali splnit. Za to patří celému týmu velké poděkování. Teď už můžeme sezonu v klidu dohrát,“ dodal spokojený domácí lodivod Samek.

Branky: 57. z PK, 67. a 90. z PK Hrstka. ČK: 52. Jouza (Z). Poločas: 0:0.

Liblice: Matoušek – Vosecký, Pop, P.Nouzák, F.Řípa – Hejda, Vlk, Bázlík (88. Paluska), Pačes (72. Šíma) – Hrstka, Pospíchal (46. Lanc, 82. Vedral).