Drtivý finiš. Český Brod dvěma góly otočil duel proti Aritmě

„Po přestávkové promluvě zaměřené hlavně na zvýšení bojovnosti, nasazení a větší chuti po zakončení se mám vstup povedl a ve 48. minutě jsme šli do vedení, kdy Kmochův centr z levé strany zapadl až do branky. V té době jsme měli vice ze hry, snažili jsme se o druhou pojišťovací branku, která se nám bohužel, i přes několik šancí, nepodařilo vsítit, a tak přišla branka z ojedinělé šance na druhé straně a bylo vyrovnáno. V té chvíli jsem se rozhodl zapojit do hry ne zcela uzdraveného Vocela, který po necelých pěti minutách na hřišti vyslal do samostatného úniku Šourka, který lobem přes vyběhnuvšího Václavíka upravil na 2:1. Což se nakonec ukázalo jako akce vítězná,“ oddechl si Radek Kulhánek.

Branky: 48. Kmoch, 77. Šourek – 61. Herzán. Poločas: 0:0.

Velim: Drápela – Vokřál, Náděje, Petrů, Kosina – Šourek (79. Nejedlý), Záhora – Martikán (74. Vocel), Dudek (86. Kopáček), Kmoch, Kukal (65. Němec).

Divoká přestřelka v Tochovicích. Tři body si nakonec odvezl favorit z Kolína