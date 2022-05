Jeho svěřenci svoji sílu ukázali zejména po změně stran, kdy soupeře čtyřikrát potrestali.

FOTO: Šlágr kola pro Kolín. Už jen krůček ho dělí od postupu

„První poločas byl soupeř nebezpečný, snažil se nás presovat. Nám se ale podařilo po dlouhé době skórovat ze standardní situace. Hosté utěšenou střelou ze třiceti metrů dokázali vyrovnat. My tam měli ještě nějaké náznaky šancí, nedokázali jsme je ale dotáhnout do konce. Po změně stran se nám podařilo skórovat opět ze standardky. Poté přišel asi zlomový gól celého utkání, kdy šel brankář na dlouhý balon, srazil se s obráncem a Šourek před prázdnou bránou doklepl míč do sítě. Od této chvíle jsme měli utkání pod kontrolou. Podařilo se nám ještě dvakrát skórovat a opět ze standardních situací. Soupeř následně odpadl a po vystřídání šla jeho kvalita hry dolů,“ popsal klíčové okamžiky Radek Kulhánek.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání. Nerozhodný stav jsme drželi do prvního rohu, po kterém dal hlavou branku Šourek. Nadále jsme byli aktivní a já po půl hodině hry trefil tyčku. Nakonec se nám podařilo do přestávky vyrovnat, kdy Obermajer z dobrých pětatřiceti metrů vymetl šibenici. Byl to asi gól roku. Byli jsme na koni, dostávali se do náznaků šancí, bohužel ne do vyložených. Chvíli po změně stran jsme po dalším rohu inkasovali podruhé. Vyrovnat mohl střídající Exner, bohužel trefil tyč. Za minutu se trefil Šourek potřetí v zápase. Poté jsme ještě inkasovali z penalty a z dalšího rohu. Bohužel byl znát náš výškový deficit. Inkasovali jsme čtyři góly hlavou. Kluky musím přesto pochválit, protože nebyl rozdíl mezi prvním a třináctým týmem tabulky. Rozhodla efektivita v koncovce,“ uvedl hrající trenér Českého Brodu B David Šťastný.

Branky: 29., 53. a 62. Šourek, 67. Petrů z PK, 70. Michálek – 42. Obermajer. Poločas: 1:1.

Velim: Drápela - Vokřál (46. Kopáček), Náděje, Petrů, Kosina – Šourek – Martikán, Michálek, Kmoch (73. Věříš) – Kukal – Kasal (43. Němec).

Český Brod B: Vymazal – Miňovský, Obermajer, Hanzl, Kramář – Krombholz, Šťastný, Dušek (64. Exner), Kohout – Honc (80. Viktora), Zimmermann (82. Šermauer).

Český Brod na hřišti lídra nevystřelil ani jednou na bránu