„Soupeř se sice nachází na spodku tabulky, nicméně jeho bodový zisk v začátku jara byl varováním utkání nepodcenit. Do zápasu jsme vstoupili dobře, aktivně a s chutí odehráli celý první poločas. Kluci měli správný důraz na míč, vycházelo nám napadání rozehrávky a soupeře jsme nutili k chybám. Přicházely šance a v nich byli naši hráči efektivní. Po přestávce už náš výkon takový šlágr nebyl, vytratila se přesnější kombinace, možná přišlo částečně i uspokojení. Přesto jsme ještě dokázali přidat dvě branky. Některé góly padly po pěkných akcích, leckdy nám hosté svými chybami výrazně pomohli,“ uvedl trenér Peček Zdeněk Buřič.

„Velká gratulace soupeři, dominoval ve všech činnostech a zaslouženě vyhrál,“ uznal trenér Liblice Petr Samek.

„Náš výkon se rýsoval již v týdnu, kdy většina hráčů byla nemocná a neměli jsme ani jeden trénink. To ale není omluva za to, co jsme na hřišti a ještě v derby předvedli. Omlouvám se všem divákům a našim fanouškům. Ještě jednou gratuluji soupeři a věřím, že v dalších zápasech budeme hrát lépe,“ dodal zklamaný Samek.

Největší podíl na výhře Peček měli Brunclík se Sovou, oba vstřelili hattrick.

„Celkově jsem od soupeře očekával větší odpor, ale tři rychlé góly během patnácti minut prakticky rozhodly o osudu utkání. Hosté se sice úplně nevzdali, po celý zápas však nepůsobili dojmem, že by měli sílu nějak zápas zdramatizovat. Spíše to bylo o tom, jestli ještě nějakou branku přidáme a vzadu neuděláme zbytečnou chybu. Naše fanoušky jsme potěšili šesti brankami, raritou je, že se o ně rovným dílem podělili pouze dva střelci, David Brunclík a Pavel Sova. Dva hattricky v jednom utkání se jen tak nevidí, ale oba hráči šli dobrým pohybem a výběrem místa takovému výsledku naproti. Konečné vysoké vítězství.je však zásluhou celého týmu,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 13., 27. a 81. Brunclík, 21., 40. a 63. Sova. Poločas: 4:0.

Pečky: Cmár – Švára (79. Bydlák), Richter, K. Pikner, Křivský – Materna, Holub, Brunclík (83. Macháček), Novák (22. Kašpárek) – Buřič, Sova (75. Zborník).

Liblice: Bartyzal – Kadeřábek (46. Vostrovský), Pop, Doležal, Kliment – Plachý (46. Vosecký), Pačes, Schovanec (32. Nouzák), Hejda – Hrstka, Dukay.

