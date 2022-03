„Byl to remízový zápas. Kromě gólů měl každý tým ještě dvě dobré šance na skórování,“ uvedl hrající trenér David Šťastný.

„Nás hodně nakopla 44. minuta, kdy brankář Vymazal chytil hráči soupeře pokutový kop. Zanedlouho jsme se díky Exnerovi dostali do vedení a měli další možnost, ale Krombholz netrefil bránu. Čtyři minuty před koncem jsme dostali vyrovnávací branku, kdy šel dlouhý míč za naši obranu, kluk to dával ze strany před bránu pod sebe a díky našemu nedůrazu jsme inkasovali. Bohužel jsme těsné vedení neudrželi. V závěru jsme mohli ještě rozhodnout. V 92. minutě po rohovém kopu skákal míč po brankové čáře, ale nikdo z našich hráčů ho nedokázal kopnout do brány. V hektickém závěru měl šanci ještě soupeř. Z protiútoku naštěstí protihráč z malého vápna překopl bránu,“ oddechl si David Šťastný.

Branky: 51. Exner – 86. Nepovím. Poločas: 0:0.

Český Brod B: Vymazal – Miňovský, Nekolný, Hanzl, Čičatka – Zimmermann (80. Viktora), Kohout, Šťastný, Částka (87. Dušek) – Exner, Krombholz.

