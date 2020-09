Fotbalová Hřebeč prožívá zlaté časy. Krajský přebor je totiž soutěží, která obec o dvou tisících obyvatelích dlouho míjela obloukem. Mezi krajskou elitu klub zavítal vůbec poprvé až v sezoně 2017/2018. A zatím se drží.

O vzestupu fotbalu v Hřebči svědčí na první pohled skvělé zázemí, v hlavní budově je vše potřebné. Vyjma sytě oranžové fasády je vše ostatní v klubových černobílých barvách. Znak oddílu lze nalézt i na rohových praporcích. Pěkný detail. Naopak schází jakýkoliv krytý prostor pro diváky v případě deště. Mínus ovšem vyrovnává parádní a velké dětské hřiště, k dispozici je v areálu i plac na squash, volejbal, nohejbal či tenis. Vstupné? Třicet korun. Za ně obdržíte zápasový bulletin.

Z čeho jsem ale v Hřebči opravdu nadšený, to je trávník, na kterém se hraje. Tenhle pažit snese i ligové parametry, co by za něj daly třeba takové Teplice. Tady jsou hráči doslova jako v ráji.

Co se týče občerstvení, fanouškům je k dispozici klubovna i venkovní kiosek. A obojí přináší dohromady skutečně pestrou nabídku jídla. Dostanete tu nejen tradiční klobásu či párek v rohlíku, ale i smažený sýr, stripsy, dále oblíbené langoše, hermelín, bramboráky a tlačenku. Nejvíc se ale sází na tradiční klobásy. Co k nim? Z piva tu „zvítězil“ Bernard, Hřebeč vsadila i na Plzeň.

SK HŘEBEČ

Vzhled areálu: 1-

Cena vstupného: 30,-

Kvalita trávníku: 1

Úroveň zápasu: 2

Atmosféra: 3-

Občerstvení: 1

Zázemí pro fanoušky: 2-

Výsledná známka: 2



(známkování probíhá jako ve škole)

NELÍTOSTNÝ BOJ

Samotný zápas přinesl kvalitní podívanou. V porovnání s I. A třídou na mělnické Pšovce, kam Fotbalový detektiv zavítal v premiéře, šlo o nesrovnatelný rozdíl. A když už někdo z hráčů ztrácel fotbalovou kvalitu, nahradil ji zápalem a bojovností.

Zprvu to vypadalo na jasnou záležitost Klíčan, které také vedly, ale po přestávce patřil trávník domácím. Po vyrovnávací brance, kterou obstaral šikovným lobem kapitán Novák, se hosté museli ve zbytku zápasu hodně snažit, aby neodjížděli s prázdnou. Druhý zářez ovšem Hřebeč i přes šance nezvládla. Chuť si spravila v rozstřelu, ve kterém vybojovala druhý bod.

DIVIZE? TEĎ URČITĚ NE

Během rozhovoru mi klub vstřícně a upřímně přibližuje manažer Štěpán Sádecký. „Na divizi určitě nemyslíme, to vůbec. Máme tu další generační obměnu, takže se koukáme spíš pod sebe. Máme tu slušnou partu, musím poděkovat obci a všem lidem, co se tu o to starají. Zásadní pro nás je zázemí, protože bez dobrého zázemí se dnes fotbal dělat nedá,“ myslí si Sádecký.

„Máme i béčko, ale to plní takovou sociální funkci, tam může jít hrát kdokoli z obce. Za áčko vám neřeknu ani žádného rivala, se kterým bychom byli na nože, za poslední roky šlo tohle stranou. Kluby mají dost svých starostí, my nejsme výjimkou,“ dodává.

Jakou známku do oddílu poslat? Přestože cestou domů dlouho uvažuji i nad jedničkou, nedám ji. Sázím znovu na pěknou dvojku, k dokonalosti mi přeci jen chyběla o něco záživnější atmosféra. Jinak je ale SK Hřebeč ideální fotbalovou baštou, tohle nebyl ztracený čas.

Na koho si posvítíme za týden? Buďte v pohotovosti. Třeba Fotbalový detektiv Deníku zamíří právě k vám!