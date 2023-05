Fotbalisté Býchor nenavázali na dobrý výkon proti Úvalům a v dalším kole I. A třídy prohráli v Hlízově 1:3. Nadále tak okupují poslední příčku ve skupině B.

Z fotbalového utkání I.A třídy Býchory - Bohemia Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Po nadějném výkonu v minulém kole na domácí půdě proti Úvalům jsme doufali již v nějakou bodovou loupež v Hlízově. Rychle jsme ale spadli na zem. Prvních dvacet minut jsme byli úplně mimo hru, oba dva góly padly po našich žalostných rozehrávkách. Poté soupeř polevil jak ve hře, tak i v napadání. Když jsme dávali míč rychleji od nohy, tak jsme i mohli kombinovat, ale vše mělo jepičí život. Na dostřel branky jsme se prakticky nedostali, a když ano, tak v poslední minutě, kdy jsme nejprve z levé strany centr přetáhli napravo až k postranní čáře, když jsme vraceli míč, tak jsme opět nepochopitelně přetáhli až na druhou postranní čáru,“ řekl zklamaně asistent Ondřej Vaňkát.

„Druhý poločas si soupeř již pohlídal. My jsme potřebovali s výsledkem něco udělat, abychom se dostali blíže k bráně Hlízova. Zkoušeli jsme zjednodušit hru, ale to ovoce nepřineslo. Jak jsme začali hrát více vabank, tak se Hlízov dostával častěji za naší obranu. V několika případech zachraňovala na poslední chvíli obrana nebo brankář Heres, jindy zase byli domácí lehkovážní při zakončení. Jednu příležitost však Hlízov využil a bylo po zápase. Branku jsme dali díky chybě obrany a zároveň díky připravenosti Pelikána na možnou chybu soupeře. Paradoxně poté jsme měli další příležitost a mohli utkání ještě zdramatizovat, ale neumíme dát branku metr od brankové čáry i s již překonaným gólmanem,“ posteskl si Vaňkát.

„Soupeři gratuluji, vyhrál zaslouženě, má skvělé mužstvo, závidím mu širokou lavičku. My jsme doufali, aby oba střídající hráči vůbec na zápas přijeli, naštěstí se to oběma povedlo. Abychom využili ještě teoretické možnosti záchrany, musíme obírat o body i silnější soupeře, nemůžeme spoléhat na poslední čtyři kola, kdy hrajeme s přímými konkurenty ze spodku tabulky. Výkon v Hlízově však nebyl zdaleka takový, abychom si mohli o body říci. V kabině říkám klukům, že fotbal se dá hrát pouze s chutí a v pohybu s náběhy do volných prostor. Přijde mi však, jako by měli hráči, až na pár výjimek, špunty v uších,“ dodal naštvaný Ondřej Vaňkát.

Branky: 15. Král, 19. Maxa, 82. Puk – 89. Pelikán. Poločas: 2:0.

Býchory: Heres – Kulich, Suchý, Chlumský, Chvojka (63. Jirkovský) – Chvalovský (71. Vondra), Jehlička, A. Vyhnánek, Pelikán – Lev, Chadraba.

