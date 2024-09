Sudí popsal v zápise o utkání incident a důvod vyloučení takto: „Surová hra, násilné kopnutí soupeře ze strany v nepřerušené hře za použité nepřiměřené síly vysokou intenzitou, podrážkou na stojnou nohu ve výši holeně. Hráč domácích utkání nedohrál, zraněn. Otevřená zlomenina nohy,“ stojí v zápise o utkání.

Hodně otřesený byl hostující trenér Milan Švábenský. „Došlo k ošklivému zranění. Náš gólman zajel do domácího hráče. V tu chvíli nebyl fotbal ani výsledek vůbec důležitý. Hlavní je, aby byl hráč zdravý, těžko hledal slova kouč Křince. „Tohle byl smutný konec. A fotbal není důležitý a je na druhé koleji. Chtěl bych hráči za celý Křinec a hlavně za sebe popřát zdraví, ať se co nejdříve vrátí. Bylo to ošklivé zranění, je to hrozná škoda. Mám z toho hodně blbý pocit,“ přidal zdrcený kouč Švábenský.

Vyjádření ze strany Peček se Deníku nepodařilo zjistit, trenér Zdeněk Buřič nezvedal telefon.

Na případném náhradním termínu se mužstva nedohodla.