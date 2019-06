PRVNÍ POLOČAS SRAZILY BROD TŘI RÁNY

Nejprve se po necelé půlhodině dostali hosté do vedení po kontroverzní brance Hylmara. Poté musel předčasně do sprch domácí kanonýr Šťastný, který se pustil do diskuze s asistentem rozhodčího, a aby toho nebylo málo, tak těsně před odchodem do kabin dokázaly Semice bleskově využít početní výhodu a brankou Jareše navýšily své vedení.

„Dostali šanci kluci, kteří v poslední době nedostávali tolik prostoru. Dařilo se nám kontrolovat hru, ale do výraznějších šancí jsme se nedostávali. Soupeř měl nejprve velkou šanci, ale Michal Vymazal jeho samostatný únik dokázal zlikvidovat. Semice se přesto dostaly do vedení. My po inkasované brance působili podrážděně a na to vyloučením doplatil Šťastný. Hra byla navázána rohovým kopem, po kterém hosté navýšili vedení,“ popsal první poločas hrající trenér Českého Brodu Jindřich Stejskal.

PO ZMĚNĚ STRAN UŽ JEN TROCHA VZRUŠENÍ

Herně ne moc záživný druhý poločas okořenilo jen vyloučení Martina Kohouta, který musel po druhé žluté kartě ze hřiště.

„Ve druhém poločase to z naší strany bylo lepší, ale bylo to spíše platonické. Teslík dokázal nastřelil tyč, ale víc nám nebylo přáno. Semice také označkovaly brankovou konstrukci a postupem času měly po otevření naší hry i další šance. Pak přišlo naše druhé vyloučení. Takže poslední zápas sezony se úplně nepovedl,“ dodal Jindřich Stejskal.

Branky: 27. Hylmar, 44. Jareš. ČK: 43. Šťastný, 76. Martin Kohout (oba ČB). Poločas: 0:2.

Český Brod B: M. Vymazal – Stejskal, Balík, Martin Kohout, Mužík (76. Sahula) – Teslík, Šťastný, Dušek, Herzán (46. T.Vymazal), Hanzl – Sedláček.