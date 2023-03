„První poločas byl vyrovnanější. Hosté se po pěkné kombinaci dostali do vedení, nám se naštěstí podařilo rychle zareagovat, kdy se nádhernou střelou zpoza vápna trefil Koděra. Poté se opět prosadil Koděra, když využil nedorozumění soupeře v obraně. Měli jsme i další šance, které jsme bohužel neproměnili. Úvaly se dostaly do jedné šance,“ popsal klíčové okamžiky trenér Radim Truksa.

Aktivita k ničemu. Český Brod první jarní duel nezvládl

„Hra byla docela dobrá, ale zradilo nás finále. To jsem ale ještě nevěděl, co zahodíme po přestávce. Hrálo se na jednu bránu a my si vytvořili asi osm jasných šancí, bohužel jsme ani jednou nedokázali skórovat. Kluci zakončení řešili zbrkle a nepřesně. Doufám, že jsme si střelecký prach nechali na mistráky,“ dodal Radim Truksa.

Branky: Koděra 2. Poločas: 2:1.

Velim: Drápela – Čapek, Petrů, Seifert (46. Náděje), Kosina (46. Nejedlý) – Vácha (46. Němec), Koděra, Korenc, Michálek, Šindelář (46. Kmoch) – Kukal (46. Kasal).

