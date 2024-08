Dvakrát se dostali do vedení, pokaždé ale nechali soupeře vyrovnat. Ten navíc přidal rozdílový gól, na který fotbalisté Peček již nedokázali zareagovat, přestože v závěru měli výhodu jednoho hráče v poli. V premiérovém vystoupení před svými fanoušky prohráli ve druhém kole I: B třídy skupiny C s Lysou nad Labem těsně 2:3.

„Celkově jsme nesehráli dobrý zápas. Hodně jsme v kombinaci kazili, v přechodu do útoku to bylo křečovité. Ani brzké vedení z proměněné penalty naši hru nezměnilo, jako by nám často míč spíše překážel. Soupeř toho využíval k rychlým protiútokům, a protože ani naše defenziva nepracovala tak organizovaně jako před týdnem, měli hosté už v první půli několik jasných možností dát gól. Velké šance soupeře jsme přečkali a sami měli několik nebezpečných útočných situací, ale finální řešení bylo špatné. A když už jsme se viděli o půli v kabině, přišel trest v podobě vyrovnání, kdy se nám po výkopu vrátil míč z půlky až do vápna k útočníkovi Lysé a ten se tentokrát nemýlil,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Vedení v zápase jsme si pak vzali zpátky v 66. minutě. Richter se dobře uvolnil ve vápně a nahrál míč přes celou bránu Sovovi, který dával do prázdné. Jenže radost trvala jen tři minuty, protože po chvíli jsme neubránili centrovaný míč do vápna, který hráč hostů hlavičkoval nebezpečně na bránu a ve snaze o odkop jsme si dali vlastní gól. A za další čtyři minuty pro nás bylo ještě hůř, kdy se útočník soupeře dostal po nákopu za našeho krajního obránce a skákající míč z dálky pěkně trefil, když chytře přehodil našeho gólmana. Času na vyrovnání bylo stále ještě dost, navíc soupeř šel do deseti, ale snaha našich hráčů už nebyla odměněna. Ke vstřelení dalšího gólu jsme měli dost šancí, ale chybělo více klidu možná i štěstí,“ podotkl.

„Před domácími fanoušky se nám tak bohužel nepodařilo potvrdit výhru z předchozího venkovního zápasu. Při tom jsme v utkání dvakrát vedli, jenže soupeř vždy dokázal vyrovnat a pak přidal ještě rozdílový gól. Na ten jsme nedokázali reagovat, i když šancí ke skórování bylo dost. Jenže buď jsme měli nepřesnou mušku nebo trefovali obětavý blok hráčů soupeře. Domácí porážka hodně mrzí, kromě ztráty bodů po slabém výkonu počítáme ještě zranění. Prostě z takového zápasu nemůžu mít žádnou radost,“ dodal zklamaný Zdeněk Buřič.

Branky: 17. Brunclík z PK, 66. Sova – 45. a 73. Kříž, 69. vlastní K. Pikner. ČK: 80. Havlík (L). Poločas: 1:1.

Pečky: Cmár – Švára, J. Pikner, K. Pikner, Zborník (75. Majer) – Zajíc (72. Kašpárek), Richter, Brunclík, Jirků – Sova, V. Buřič (18. Němec).

(René Volf)