„Každá výhra se hodnotí dobře, zvláště když je to v prvním utkání na domácím hřišti. Po minulé sezoně si dobře uvědomujeme, že každý bod se počítá a my se tak o ně musíme víc prát, proto mě těší, že se to proti Liblicím podařilo. Těší mě, že po dlouhé době byl k dispozici skoro celý kádr,“ uvedl trenér Peček Petr Šafránek.

To jeho protějšek se naopak musel vyrovnat s opačnou situací. Liblický kádr trápí marodka, která se během sobotního utkání B -týmu ještě rozrostla.

„V přípravě jsme se prezentovali daleko lepšími výkony, ale v mistráku jsme je nedokázali napodobit. Před zápasem mě trochu rozhodil fakt, že byl k dispozici pouze jediný zdravý náhradník a dva hráči museli se sebezapřením do základu, ale na to se nechci vymlouvat,“ svěřil se hostující trenér Petr Samek.

První poločas nebyl pro diváky příliš atraktivní. Jedinou vážnější příležitost měly v závěru prvního poločasu Liblice. Ovšem Bázlíkův centr nedokázal z úrovně penalty nasměrovat osamocený Hejda mezi tyče.

Pečky, které se hned z kraje zápasu musely vyrovnat se zraněním Müllera, se snažily hrát dlouhé míče na rozběhnutého Růžičku a Proskočila, ale do vyložené šance jim vždy kousek chyběl.

V dresu hostů byl hodně aktivní Hejda, který po pravé straně větral pečeckou defenzivu, ovšem k vážnějšímu ohrožení domácí branky to nevedlo. Proto se po prvním poločase necelé tři stovky diváků branky nedočkaly.

„Tušili jsme, že utkání nebude snadné. Soupeř má zkušený tým, který hraje na brejky. Trpělivě jsme odzadu bránili a zachytávali veškeré snahy hostů na rychlý přechod. Úvodní poločas tak byl pro diváky nudný, protože ani jeden z týmů se do šance nedostal. Zůstalo jen u náznaků,“ popsal první půli Šafránek.

Druhý poločas nemohl pro domácí začít lépe. Nejprve měl ze strany velkou příležitost Růžička, který ale ztroskotal na vybíhajícím Matouškovi. Z následného rohu už se ale mohly Pečky radovat. Přetažený centr vrátili domácí do vápna, kde spadl přímo na kopačku Růžičky, který odčinil své předchozí zaváhání v koncovce a poslal Pečky do vedení.

Po několika minutách bylo ještě veseleji. Proskočil si zpracoval míč a v souboji jeden na jednoho se dostal před bránícího Nouzáka, který ho ve vápně fauloval. Penaltu s přehledem proměnil Macháček.

Domácí dál hrozili, ale buď nezakončovali přesně, nebo neprostřelili Matouška. Liblice do šancí příliš nedostávaly, přesto dokázaly snížit. Dlouhý míč našel Hrstku, který se zasekávačkou zbavil bránícího Piknera a střelou na zadní tyč propálil Kopeckého.

Pečky nedokázaly pojistit své vedení a v závěru mohly pykat. Kopecký nezkrotil centr, který mu na zemi vypadl z rukavic přímo k nohám dobíhajícího Voseckého, překvapený bek hostů však nedokázal míč přesně trefit a odraz od jeho nohy dokázal z branková čáry vykopnout Jelínek. Zajistil tak Pečkám vítězný vstup do nového ročníku.

„Po změně stran nám určitě pomohla rychlá vedoucí branka, která některým hráčům nalila novou krev do žil. I když jsme z penalty navýšili vedení, tak bylo jasné, že ještě nemáme vyhráno. To se potvrdilo. Soupeř hrál posledních dvacet minut vabank. Zvýšil důraz, dopředu posunul silové hráče a to nám dělalo problémy. Zaslouženě pak dokázal i snížit, ale myslím si, že jsme si tu těsnou výhru nakonec zasloužili. I když jsme se o ni málem v samém závěru připravili. Nedůrazné zakončení do prázdné branky stačil naštěstí Jelínek vykopnout,“ ulevilo se po utkání pečeckému trenérovi.

Zatím co domácí trenér byl samozřejmě s výsledkem spokojen, jeho trenérský protějšek neskrýval zklamání.

„Tentokrát jsme fotbal nehráli. Utkání bylo vyrovnané a bez vážnějších šancí. Domácí dokázali potrestat dvě naše chyby. Nejprve neodvrácená standardní situace, která nám spadne zpátky do vápna a pak neobsazení hráče, který se uvolnil a byl ve vápně faulován. My tak museli dohánět dvougólové manko. Podařilo se nám snížit, ale na body už to nestačilo. Mrzet nás může neproměněná šance v závěru, kdy náš nedůrazný pokus vykopával z čáry domácí obránce,“ posteskl si po zápase liblický lodivod Samek.

„Z mého pohledu by bylo vyrovnání asi zasloužené, ovšem je třeba uznat, že soupeř chtěl více vyhrát, bylo to znát především v osobních soubojích, kde si počínal důrazněji. Nedá se nic dělat. Musím překousnout, že jsme na soupeře o gól nestačili,“ dodal Petr Samek.

Branky: 48. Růžička, 56. Macháček z PK – 72. Hrstka. Poločas: 0:0.

Pečky: Kopecký – Nebřenský, Pikner, Macháček, Lindner – Růžička (75. Mužík), Müller (9. Jelínek), Křivský, Králík, Richter (86. Sosvor) – Proskočil.

Liblice: Matoušek – Vosecký, Pop, P. Nouzák, F. Řípa – Hejda, Kliment, Vlk (46. Rohn), Vostrovský (87. Fott) – Hrstka, Bázlík.