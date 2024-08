Lepší vstup do sezony si snad ani nemohli přát. Alespoň výsledkově. Fotbalisté Velimi načali pouť dalším ročníkem v nejvyšší krajské soutěži dvoubrankovým vítězstvím na půdě Dobříše. Tři body ze hřiště soupeře jsou v premiéře více než cenné. Hosté rozhodli po změně stran, když se nejprve dorážkou trefil Šourek a výhru jistil chvíli před koncem Šindelář z penalty.

Dobříš – Velim 0:2

„Řekl bych, že bylo jasně vidět, že sezona teprve začíná. Hra byla plná nepřesností s minimem šanci nebo zakončení,“ všiml si trenér Velimi Radim Truksa.

„V prvním poločase jsme měli po presinku jednu velkou šanci, kterou Seifert neproměnil. Do druhého jsme nějaké věci změnili a přineslo to ovoce, když po centru Váchy vypadl gólmanovi míč a Šourek doklepl do brány. Pak už moc vzruchu na hřišti nebylo. V 90. minutě dal z penalty druhý gól Šindelář,“ popsal důležité momenty utkání Truksa.

„Jsem přesvědčený, že herní výkon bude v dalších zápasech lepší. Se třemi body z venkovního zápasu panuje naprostá spokojenost,“ dodal velimský stratég.

Branky: 59. Šourek, 90. Šindelář (z PK). Poločas: 0:0.

Velim: Dejmek – Pych, Korenc, Vácha (89. Kmoch), Šindelář (90. Kopáček), Hannich, Křelina (88. Kasal), Pena (46. Náděje), Šourek, Čapek, Seifert (71. Nejedlý).