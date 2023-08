Hodně divoký zápas mají za sebou fotbalisté Peček. V prvním podzimním kole I. B třídy B skupiny C prohrávali ještě dvě minuty před koncem o dva góly, nakonec domácí utkání proti Semicím dovedli alespoň do remízového konce 4:4.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Pátek (3:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Tuhle remízu bereme jako malé vítězství. Musíme si přiznat, že dostat čtyři branky doma je zkrátka hodně, udělali jsme v zápase hloupé chyby, a to nás možná stálo lepší výsledek. Na druhou stranu musím naše hráče pochválit za bojovnost až do konce, a taky za to, že udrželi emoce na uzdě. Kdyby se vše odehrávalo podle pravidel, troufnu si tvrdit, že by to byl i pěkný fotbal,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Povedl se nám vstup do zápasu, když v deváté minutě napřáhl ještě před vápnem ke střele Sova a hostující brankář nestačil reagovat. Po dalších deseti minutách byl proti nám hodně přísně odpískán pokutový kop, byla to taková první ochutnávka toho, co nás čeká. Vzápětí jsme však vlastní chybou při rozehrávce trestného kopu na půlce nabídli hostům vedení. Rychlý obrat nás vyvedl z tempa, chvíli trvalo, než jsme se vzpamatovali a zase začali hrát. Snažili jsme se do poločasu vyrovnat, nehráli špatně, ale na hřiště se přenesla nervozita z několika ostřejších zákroků a nepřesného či benevolentního rozhodování rozhodčích. Mohli jsme jít sami na brankáře, ale pomezní Remenec našel někde u sebe v hlavě ofsajd. Přemotivovaný kapitán hostů pak měl být během poslední čtvrthodiny minimálně třikrát vyloučen, zaslepený sudí Pomykáček jeho počínání přehlížel. Sporná rozhodnutí jsme sice morálně ustáli, ale před půlí přišla laciná ztráta míče a po nedůrazném bránění jsme znovu inkasovali,“ posteskl si Zdeněk Buřič.

„Provedli jsme střídání a vrhli všechny síly do útoku. Bylo to i za cenu většího rizika, ale nebylo na co čekat. Soupeře jsme v druhé půli přehrávali, jen chybělo lepší finální řešení. Naději na lepší výsledek nám dal Hovorka v 64. minutě, kdy se prosadil po přihrávce hlavou. Viděl jsem na našich hráčích ohromné odhodlání rychle vyrovnat a blízko k tomu mohlo být po dalších deseti minutách, kdy byl podražen Němec. Býval by šel sám na brankáře, tady už musela následovat červená karta. Místo vyrovnání nám však v 88. minutě utekl po straně Kamlach a navýšil vedení hostů. V tu chvíli už vypadalo, že je rozhodnuto, jenže ještě v té samé minutě se po parádní průnikové přihrávce znovu prosadil Hovorka. Čas v pětiminutovém nastavení hosté tahali jak mohli, přesto jsme se dočkali ještě jedné šťastné minuty, když po obehrávání vápna soupeře napřáhl Křivský a přes hradbu hráčů vystřelil cenný bod,“ oddechl si Zdeněk Buřič.

Branky: 9. Sova, 64. a 88. Hovorka, 90. Křivský – 18. a 88. Kamlach, 19. Vavroušek, 44. Kubela. ČK: 73. Šimek. Poločas: 1:3.

Pečky: Cmár – J. Pikner, Kaše, Švára, Materna (63. Němec) – Holub, Křivský, Kašpárek (46. Hovorka), Müller – Buřič (76. Richter), Sova (46. Brunclík).

