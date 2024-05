Hodně rozezlení odjížděli z Ostré fotbalisté Velimi B. Jejich zápas totiž těsně před koncem prvního poločasu předčasně ukončil hlavní rozhodčí Ladislav Jakub pro inzultaci své osoby Markem Hrabalem.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Paběnice (4:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Zápas jsme začali aktivně a vytvořili si několik dobrých momentů po rychlých přechodech po stranách. Po jednom z nich jsme šli i do vedení. To ale netrvalo dlouho a domácí po naší chybné rozehrávce ve středu hřiště se štěstím vyrovnali. Chvíli na to jsme opět vstřelili gól po centru ze strany, ten ale nebyl pro údajný ofsajd uznán. Na druhé straně šli domácí do brejku, který zakončili střelou, kterou nejprve náš brankář zlikvidoval a poté byl na nás odpískán pokutový kop. K tomu, co následovalo potom, respektive i co tomu předcházelo, se nebudu vyjadřovat,“ řekl zklamaný trenér Jiří Ptáček.

Branky: 27. Blín – 22. Vokřál.

Velim B: Svoboda – Jelínek, J. Vlk, Hrabal, Bláža – Pena, Bečvařík, Kopáček, Hoření – Vokřál, Foršt.

