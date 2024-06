Poslední kolo I. B třídy skupiny C nemohlo nic změnit na tom, že fotbalisté Býchor a Plaňan byli jistými sestupujícími, a tak vzájemný duel přinesl spoustu vzruchu před oběma brankami a pět gólů. Z výhry 4:1 se nakonec radovali hosté z Plaňan.

„Do zápasu jsme nastoupili v hodně kombinované sestavě. Začátek nás nachytal a záhy jsme prohrávali 0:1. To nás probudilo a začali jsme hrát o mnoho lépe. Srovnali jsme po pěkném centru a zakončení Honse. Pak byly šance na obou stranách. Hosté se dostávali za naší obranu a hrozili z úniku po stranách. Několik šancí včetně penalty chytil Manus. My jsme hrozili ze standardních situací. Měl jsem na hlavě branku, ale mířil jsem nad břevno. Po dvou minutách jsem skluzem na dlouhou nohu chtěl procedit míč do branky, ale trefil jsem Arnolda. Poté jsme inkasovali po chybě v malé domů,“ posteskl si hrající trenér Býchor Ondřej Vaňkát.

„Druhá půle byla i nadále vyrovnaná, ale soupeř pak chodil více do šancí. My jsme pak odešli fyzicky. S přihlédnutím k problémům se sestavou se nemáme v součtu za co stydět. Hráči, kteří povětšinou nenastupují, odehráli výborný zápas,“ dodal Ondřej Vaňkát.

„Obě mužstva dohrávala soutěž v tradičně oslabených sestavách a na úrovni zápasu to bylo znát. A tak nejdůležitější bylo odehrát zápas bez zranění a v rámci možností si ho užít,“ řekl trenér Plaňan Petr Šafránek.

„Byl to zápas bohatý na šance na obou stranách, a tak bylo jasné, že vyhraje mužstvo, které jich více promění. A o tom rozhodl druhý poločas, ve kterém jsme byli jasně lepší. Naši ofenzivní hráči se průnikovými přihrávkami dostávali do situací, kdy chodili sami na branku a přestože nebyli v proměňování stoprocentní, tak to stačilo na rozhodnutí zápasu,“ podotkl Šafránek.

„Na závěr chci poděkovat všem hráčům z B mužstva, kteří nám chodili pomoci a řada z nich bude v nově tvořeném mužstvu, ve kterém nahradíme nespolehlivé hráče těmi, kteří ví, co je kolektivní sport a jsou ochotni pro to něco udělat,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 16. Hons – 2. Motrunich, 40. a 84. D. Siruček, 77. P. Siruček. Poločas: 1:2.

Býchory: Manus – A. Vyhnanek, Vaňkát, Křivský (71. Revenda), Škopek (60. M. Chvalovský) – J. Vyhnanek, Jehlička, Teplý, Pelikán – Hejný, Hons.

Plaňany: Arnold (46. Hradecký) – Sapezhko, Vinš, Nevdashov, Hanzálek (76. Skrypka) – Nedvědil (46. Gunár), Motrunich, Blaščok, Jambor (46. P. Siruček) – Klucska, D. Siruček.