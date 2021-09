„Prvních deset minut bylo vyrovnaných a my se trošku hledali, poté jsme ale začali kontrolovat hru. V desáté minutě jsme se krásnou střelou Vocela dostali do vedení, poté dvakrát po standardních situacích zvýšili na 3:0 a bylo prakticky rozhodnuto,“ uvedl spokojený trenér Radek Kulhánek.

„V první půli jsme přidali ještě čtvrtou branku. Do druhého poločasu jsme se rozhodli prostřídat a ulevit hráčům, kteří byli na hraně zranění, nebo abychom tomu předešli. Pak hra trošičku ztratila tempo i díky stavu, jaký byl. Ale i tak jsme utkání zvládli. Jediný gól jsme inkasovali z brejku. To je jediná kaňka. Vstřelili jsme šest krásných gólů, mladí hráči se dostali do hry, což je pozitivní, takže panuje spokojenost,“ dodal Kulhánek.

Branky: 10. a 57. Vocel, 19. a 20. Petrů, 33. Šourek, 57. Michálek – 75. Jaroš. Poločas: 4:0.

Velim: Drápela – Nejedlý (46. Kmoch), Šourek Petru, O. Kosina (80. Náděje) – Záhora – Dudek, Michálek, Martikán – Vocel (70. Věříš) – Kukal (75. Kasal).