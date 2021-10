Dostali se z nejhoršího, pak však přišla další rána. Český Brod B těsně padl

Prohrávali o dva góly a už to s nimi vypadalo bledě, jenomže dokázali vyrovnat. Když to vypadalo, že by skóre mohli překlopit na svojí stranu, přišel trest. Fotbalisté Českého Brodu B v dalším kole krajského přeboru nestačili na domácím hřišti na Povltavskou FA B a prohráli těsně 2:3.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„První půle byla z naší strany špatnám měli jsme sice pár ofenzivních akcí, které jsme ale dobře nevyřešili. Soupeř byl lepší v pohybu i kombinaci. Ještě před svým prvním gólem nastřelil tyč. V průběhu zápasu jsme prohrávali o dva góly, ale do hry nás dostal Kocourek a Fikejz. Bohužel nás srazila standardní situace soupeře," posteskl si trenér Jindřich Stejskal. „Je to blbá prohra, protože když se nám podařilo vyrovnat, měli jsme soupeře dorazit. Soupeř si tři body zasloužil za první půli, my za druhou," dodal Stejskal. Branky: 58. Kocourek, 65. Fikejz – 37. Dvořák, 55. Novák, 75. Nováček. Poločas: 0:1. Český Brod B: Bína – Stejskal (86. T. Vymazal), Kohout Štětina, Šolaja – Ravizza, Dušek, Palečko, Kocourek, Sklenička (46. Moravec) – Kubiš (46. Fikejz).