„Výsledek je pro nás hodně krutý. Přestože jsme soupeře od poloviny prvního poločasu až do konce utkání přehrávali, a to i v oslabení, nebyli jsme schopni vstřelit gól ani z těch vyložených šancí,“ posteskl si trenér Jiří Ptáček.

„Hosté šli do vedení už v páté minutě gólem po dorážce z ofsajdové pozice, navíc ve dvacáté minutě z brejku přidali i druhý gól. To nás paradoxně nakoplo a od tohoto momentu jsme začali dobře kombinovat a byli aktivní hlavně po stranách, kdy centry chodily do vápna jeden za druhým. Bohužel dvakrát nás zastavila branková konstrukce, několikrát jsme nechali vyniknout hostujícího gólmana, jindy chyběl větší důraz ve vápně nebo přesnost ve finální fázi,“ dodal zklamaný Jiří Ptáček.

Branky: 5. Menšík, 20. a 55. Kadlec. ČK: 53. Kukal (V). Poločas: 0:2.

Velim: Hrabák – Jelínek, Bečvařík, J. Vlk, O. Kosina (77. Mén) – Němec, Kopáček, Čapek, Hoření (77. L. Vlk) – Foršt (75. Kostelecký), Kukal.

(René Volf)

.