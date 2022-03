„Já osobně byl v Kosoři poprvé, a když jsem viděl malinký hřiště, tak jsem z toho neměl dobrý pocit. Náš tým je mladý a vzrůstem malý, takže to byla pro naši obranu velká zkouška. Kluci to ale zvládli a paradoxně jsme to byli my, kdo dal góly ze standardních situací,“ řekl hrající trenér David Šťastný.